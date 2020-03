EOD laat in Hank gevonden granaat in Babyloniënbroek ontploffen

HANK/BABYLONIËNBROEK • In een maïsveld bij het Keizersveer in Hank is woensdagmorgen een explosief gevonden.

Volgens de politie gaat het om een brisant pantsergranaat uit de Tweede Wereldoorlog (76 mm APCBC).

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief op een terrein in Babyloniënbroek laten ontploffen.