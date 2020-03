Wijk en Aalburger (51) aangehouden voor brandstichting

WIJK EN AALBURG • De recherche Oost-Utrecht heeft op dinsdag een 51-jarige man uit Wijk en Aalburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij brandstichtingen bij woningen in Zeist en Emmeloord in december 2019.

De 51-jarige verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichtingen. De recherche vermoedt dat deze werden uitgevoerd om financiële eisen kracht bij te zetten. Het onderzoek is nog in volle gang en de recherche sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.

Op 9 en 13 december werd brand gesticht bij een huis aan de Nijenheim in Zeist en op 11 en 20 december aan de Deltastraat in Emmeloord. Bij de branden bij de woonhuizen raakte niemand gewond, doordat deze snel ontdekt werden door de bewoners. Wel was sprake van schade aan de panden, carport en geparkeerde auto's.

Eerdere arrestaties

In het onderzoek hield de recherche al drie verdachten aan voor betrokkenheid bij de vier brandstichtingen. Op 24 december 2019 werd een 29-jarige man uit Waardenburg aangehouden.

Op 14 januari 2020 volgde een tweede aanhouding. Een 28-jarige man uit Tiel werd aangehouden. Beiden zitten nog altijd vast in verband met het onderzoek. Daarnaast werd op 4 februari 2020 een derde verdachte aangehouden. Deze 24-jarige man uit Tiel is weer heengezonden, maar blijft verdachte in het onderzoek.