WOUDRICHEM • Op de Almkerkseweg in de richting van Woudrichem is een automobiliste maandagmiddag bij de rotonde in een slip geraakt.

Ze belandde op de andere weghelft en kwam met haar voertuig op de kop in de sloot terecht. Omstanders hebben het slachtoffer uit haar auto gehaald. Ook de brandweer kwam nog ter plaatse.

De vrouw raakte niet gewond.