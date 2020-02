Nieuwendijkse belandt in Nieuwe Merwede

DORDRECHT • Bij de pont op de Kop van het Land in Dordrecht is vrijdagavond een Nieuwendijkse met haar auto in het water belandt.

De vrouw uit Nieuwendijk stond te wachten op de pont en reed nog een stukje vooruit. Daardoor schoot ze van een metalen oprijdklep en belandde met haar auto in de Nieuwe Merwede.

Diverse hulpdiensten, waaronder brandweer, politie, ambulance en duikers, spoedden zich naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen. De vrouw liep alleen natte voeten en benen op, maar raakte verder niet gewond.

De auto is uit de rivier gehaald. Het voertuig is total loss.