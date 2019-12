Automobilist belandt in Broekse sloot

BABYLONIËNBROEK • Een man is maandagnacht rond 1:00 uur met zijn auto in een sloot in Babyloniënbroek terecht gekomen.

Op de Broeksestraat is hij de macht over het stuur verloren, vervolgens 180 graden gedraaid en in de sloot terecht gekomen. De man maakt het naar omstandigheden goed.

Een ter plaatse gekomen ambulance heeft hem verder nagekeken op letsel. Een berger heeft de auto uit de sloot gevist.