Kerstbomen in brand in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De grote kerstboom op het marktplein in Wijk en Aalburg is vrijdagavond in brand gestoken. Toen de brandweer aankwam werd er ook nog zwaar vuurwerk gegooid.

Een straat verderop, in de Anjelierstraat, werd ook een kerstboom in brand gestoken. Dit keer een kleintje. Agenten in burger zagen dit gebeuren en hebben vier jongens aangehouden voor brandstichting. De vier zijn overgebracht naar het politiebureau.