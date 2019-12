Ook met Kerst auto's in brand in Veen

VEEN • Donderdagavond, tweede kerstdag, is er weer een sloopauto in brand gestoken in de Witboomstraat in Veen. Veel mensen verzamelden zich rond de brand.

Dit is de vijfde keer in december dat er een auto op de kruising in brand werd gestoken. Ook op kerstavond, dinsdag 24 december, ging een auto in vlammen op. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken zoals shells, cobra's en nitraten.