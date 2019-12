Man overleden in jachthaven Werkendam

WERKENDAM • Een man is woensdagmiddag in het water gevallen van de jachthaven aan de Vierlinghstraat in Werkendam en vervolgens overleden.

Het ongeval gebeurde rond 16:40 uur.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten, aldus de politie. Volgens een omstander had de man Parkinson en is hij in het water gevallen tijdens het vissen.

De politie spreekt van een 'noodlottig ongeval'.

De man die bij #Werkendam door hulpverleners uit het water is gehaald en gereanimeerd is helaas komen te overlijden. We gaan uit van een noodlottig ongeval. Zijn familie wordt in kennis gesteld en daarom geven we de identiteit nog niet vrij. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) December 11, 2019