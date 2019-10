89-jarige vrouw pas na 18 uur gered uit sloot

• De auto was vanaf de weg niet te zien, waardoor hulp lang uitbleef. (Foto: Erik Haverhals/ Meesters Multi Media)

DUSSEN/ZALTBOMMEL • Een 89-jarige vrouw uit Zaltbommel is zaterdag rond 18:00 uur langs de A59 met haar auto in een sloot terechtgekomen. Pas zondag rond 12:00 uur werd ze ontdekt. Ze maakt het naar omstandigheden redelijk.

De auto was vanaf de weg - de A59 ter hoogte van Dussen - niet te zien. Personeel van de ANWB-wegenwacht merkte zondag rond 12:00 uur de auto in de sloot op en waarschuwde de politie. Agenten die ter plaatse gingen zagen tot hun schrik dat er een vrouw op leeftijd in de auto zat.

Toen de vrouw gevonden werd, was zij aanspreekbaar en slechts licht gewond. Zij zat ook niet bekneld, maar had in de benarde positie van de auto niet voldoende kracht om zelfstandig uit de auto te komen. Ze kon ook niet bij haar telefoon. Zodoende heeft ze een middag, avond en nacht moeten wachten op hulp.

De automobiliste is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden redelijk goed, meldt de politie. Haar rijbewijs is wel ingevorderd in afwachting van een onderzoek naar de rijvaardigheid.