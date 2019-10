Aangebrande brownie zorgt voor paniek in Giessen

GIESSEN • Een aangebrande brownie zorgde vrijdagmiddag voor paniek in een woning aan de Ridderhof in Giessen.

Rond 16:45 uur gingen brandweer, ambulance en politie ter plaatse.

Uiteindelijk bleek het te gaan om een brownie, die verbrand was in de oven. Doordat een van de kinderen in de woning de oven opendeed ontstond er veel rook, waardoor paniek ontstond.

De kinderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze wat rook hadden ingeademd. Niemand hoefde echter mee naar het ziekenhuis.