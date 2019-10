Politie gaat vaker controleren in Andel

ANDEL • De politie gaat in Altena vaker verkeerscontroles uitvoeren en dan met name op de Middenweg in Andel.

Agenten hebben daar dinsdag tijdens de actiedag 'Rent a Cop/Rent a Boa' namelijk een groot deel van de weggebruikers aangehouden voor te hard rijden. Op de Middenweg werden tien bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders die de maximale snelheid van 60 kilometer per uur overschreden. Een enkeling reed zelfs 89 kilometer per uur.

In totaal werden er 35 bekeuringen uitgedeeld, niet alleen voor te hard rijden, maar ook voor bellen tijdens het autorijden, het niet dragen van een autogordel en parkeren in openbaar groen.

Agenten en boa's waren naast Andel actief in Wijk en Aalburg, Uppel, Nieuwendijk, Sleeuwiijk, Almkerk en Dussen.

Ruim 30 verzoeken van inwoners van Altena waren binnengekomen voor de actiedag.