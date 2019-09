Aanrijding tussen motor en bus op A27

WERKENDAM • Op de A27 bij Werkendam heeft donderdagmorgen een aanrijding plaatsgevonden tussen een motorrijder en een bus.

De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Politie heeft kort onderzoek gedaan.

De weg was in zuidelijke richting tijdelijk dicht, maar is inmiddels weer open voor verkeer.

Is #A27 ter hoogte van Werkendam in zuidelijk richting. https://t.co/K9cbSVtOih — Politie Breda eo (@Politie_Breda) September 26, 2019