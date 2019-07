Twee koeien overleden bij ongeval op Bergsche Maasdijk

WIJK EN AALBURG/BERN • Twee koeien hebben een ongeval maandagnacht op de Bergsche Maasdijk tussen Bern en Wijk en Aalburg niet overleefd.

Op de dijk lagen drie koeien. Toen een vrachtwagenchauffeur ze zag, zo rond 00:30 uur, kon hij niet meer uitwijken en raakte de koeien. Vervolgens is hij de macht over het stuur verloren en is onderaan de dijk in een droge sloot terecht gekomen.

Ambulance

De chauffeur was al uit zijn vrachtwagen toen de hulpdiensten aankwamen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf is met een grote vrachtwagen ter plaatse gekomen om het vrachtwagentje weg te takelen.

Een dierenarts heeft zich ontfermd over de koeien. Voor twee was het al te laat. De dieren zijn overleden. De derde koe had wat schaafwonden, maar was er niet ernstig aan toe.