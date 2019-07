Auto op kop in sloot langs Sleeuwijkse Nieuwe Roef

SLEEUWIJK • Op De Nieuwe Roef in Sleeuwijk is vrijdag rond middernacht een ongeval gebeurd, waarbij een auto op zijn kop in de sloot is beland.

De hulpdiensten werden in grote getale opgeroepen, omdat er mogelijk nog een persoon in het voertuig aanwezig was. Brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse.

De bestuurder is echter ongedeerd uit het voertuig gekomen, nog voordat de hulpdiensten gearriveerd waren.