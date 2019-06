Politie houdt in Altena succesvolle week tegen drugs

ALTENA • De politie heeft vorige week met succes een actieweek tegen drugs afgesloten in de nieuwe gemeente Altena. Op basis van uitgebreid politieonderzoek startte vorige week dinsdag de actieweek tegen drugs.

Die dag hield de politie in de Giessensesteeg in Giessen een 25-jarige inwoner van die plaats aan op grond van de Opiumwet. In de woning van de man troffen agenten kleine hoeveelheden hennep, speed en GHB aan, alsmede diverse drugsattributen, zoals een weegschaal, gripzakjes, een grinder (soort vermaler) en planken voor het versnijden van drugs. Ook nam de politie op basis van de Wet Wapens en Munitie onder andere een boksbeugel, werpsterren en patronen in beslag

Klapper in Nieuwendijk

De klapper volgde woensdag. Toen troffen agenten tijdens de tweede dag van de actieweek op de bovenverdieping van een bedrijfspand aan de Rijksweg in Nieuwendijk een enorme drugsopslag aan. Het ging om een groot aantal plastic zakken vol XTC-pillen. Ook trof de politie er amfetamine en MDMA aan. Het gaat om zeker 200 kilo, de straatwaarde van de drugs loopt in de miljoenen euro's.

Deskundigen van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen en van de Unit Forensisch Technisch Onderzoek zijn ter plaatse gekomen. Ook heeft de recherche een nader onderzoek in naar de betrokkenen bij deze drugsopslag. Dit onderzoek loopt nog. In verband met deze vondst is in Waalwijk een 21-jarige man aangehouden.

Voormalige school Werkendam

Donderdag deed de politie invallen in woningen aan het Steurgat en het Prins Clausplein in Werkendam. In de woning aan het Steurgat hielden agenten een 35-jarige man uit Werkendam aan op basis van de Opiumwet. Bij de verdachte troffen ze ongeveer 85 ml GHB en enkele grammen amfetamine aan.

In de woning aan het Prins Clausplein is een 45-jarige man uit Werkendam aangehouden. In deze woning trof de politie een kleine hoeveelheid amfetamine en illegaal vuurwerk aan.

De actieweek eindigde vrijdag met een inval in een voormalig schoolgebouw aan de Snellenweer in Werkendam. Hier arresteerde de politie vier mannen, allen afkomstig uit Werkendam en 21, 22, 23 en 26 jaar oud. Drie van hen, vermoedelijk 'klanten', zijn aangehouden vanwege het bezit van verdovende midden, de vierde (de 26-jarige) op verdenking van dealen. Bij deze laatste verdachte trof de politie meerdere telefoons, pepperspray, bijna 24 gram hennep, bijna honderd pillen en iets meer dan tien gram ketamine aan.

Bij de andere drie troffen de agenten onder andere ketamine en amfetamine (ruim vijf gram aan). Alle verdachten hebben een verklaring afgelegd. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie zal deze strafbare feiten vervolgen.

Signaal

De politie blikt met een goed gevoel terug op de actieweek en hoopt een duidelijk signaal te hebben afgegeven richting dealers en gebruikers dat de politie ook in het buitengebied werk maakt van de aanpak van drugs.

Het succes is mede te danken aan oplettende burgers die alarm durfden te slaan via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) en hiermee een belangrijk signaal afgaven dat zij ondermijning van de veiligheid en leefbaarheid in Altena niet acceptabel vinden. Vaak is een melding, al dan niet anoniem net dat plusje dat de politie nodig heeft om een onderzoek te kunnen of mogen starten.

De politie roept de inwoners van de gemeente Altena dan ook op om drugsgebruik, –handel en -productie te blijven melden, aan de politie, bijvoorbeeld via de wijkagent, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Deze tips en de daaropvolgende rechercheonderzoeken leverden ook tijdens deze week genoeg bewijs op om op meerdere adressen de woning te betreden.