Inbraak in woning Aalburgsestraat

WIJK EN AALBURG • De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in een huis aan de Aalburgsestraat in Wijk en Aalburg.

De inbrekers sloegen toe tussen zaterdagmorgen 9:30 uur en zondagmorgen 9:30 uur in een woning aan de zijde met de even nummers.

Wie iets gezien heeft kan contact opnemen met 0900-8844.