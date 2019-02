Jonge snorfietser gewond na botsing in Andel

ANDEL • Een jonge bestuurder van een snorfiets is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Burgemeester Scholtenlaan en de Klimop in Andel.

Het ongeval gebeurde rond 17:10 uur. De snorfiets kwam van rechts, maar kwam uit een erf en moest dus voorrang verlenen. Dit gebeurde niet, waardoor het tweetal dat op de snorfiets zat in botsing kwam met een auto.

Een van de twee jongens is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen had wat last van zijn been, maar had geen hulp van de ambulance nodig. De auto is slechts wat krassen rijker.