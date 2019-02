Werkendammer wil beelden van inbraak online zetten

WERKENDAM • Werkendammer Henry Westerhout wil de bewakingsbeelden van een poging tot inbraak in zijn bedrijfswagen online zetten om zo de dader op te sporen.

Op de beelden is te zien hoe de dader aan het Speenkruid in Werkendam toeslaat in de nacht van maandag op dinsdag rond de klok van 3:00 uur. Volgens Westerhout is er niks gestolen, maar is het al wel de derde keer in een half jaar tijd dat zijn wagen doelwit is van dieven. "De vorige keer hebben ze mijn airbag meegenomen", vertelt hij.

Vaker ronde door de wijk

Op Twitter krijgt de Werkendammer veel reacties, ook van andere slachtoffers uit Werkendam. "Ik heb met een van hen contact gehad. Daar is ook veel schade en gereedschap gestolen", zegt Westerhout, die in een tweet de wijkagent oproept vaker een ronde door zijn wijk te maken.

Met diezelfde wijkagent zit hij binnenkort om tafel om de beelden van zijn bewakingscamera te bekijken. "De wijkagent kijkt dan of de beelden bruikbaar zijn. Afhankelijk van de uitkomst kies ik ervoor om ze te delen of niet", aldus Westerhout.

Twijfel

"Ik zit nog enigszins in twijfel, omdat mijn kinderen door de media-aandacht er meer mee bezig zijn dan ik zou willen. Ook moet ik deze week nog even goed uitzoeken wat het juridisch risico voor mij is wanneer ik de beelden deel op internet."