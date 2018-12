DRONGELEN • Aan de Eindsestraat in Drongelen is zaterdagmiddag een 67-jarige motorrijder uit die plaats om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval.

De politie vermoedde in eerste instantie dat de motorrijder de macht over het stuur was verloren, maar uit onderzoek is vrijwel vast komen te staan dat hij tijdens het rijden onwel is geworden. Aan het sporenbeeld is namelijk te zien dat de motor geleidelijk de berm in kwam en vervolgens door het schrikdraad is gereden. Daarna is de motorfiets gevallen. Ook ander onderzoek wijst erop dat het slachtoffer zeer waarschijnlijk onwel is geworden.

Hij belandde in een weiland. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar dat was tevergeefs.