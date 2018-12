Niemand gewond bij brand in oude Morgenster Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Donderdag rond 23:15 uur is brand uitgebroken in het oude gebouw van basisschool De Morgenster in Sleeuwijk. Het was in eerste instantie onduidelijk of er nog anti-kraakbewoners in het pand waren.

Omdat er mogelijk nog mensen binnen waren, schaalde de brandweer op naar middelbrand. Nadat alle lokalen waren nagelopen, bleek dat er niemand aanwezig was. Bij de brand zijn dan ook geen gewonden gevallen.