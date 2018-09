Getuigen gezocht van zware mishandeling Almkerk

ALMKERK • De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van een zware mishandeling in Almkerk, gepleegd in de nacht van vrijdag 18 augustus en zaterdag 19 augustus.

Na afloop van de zomerfeesten werd een man zo hard geslagen dat zijn kaak brak. De politie is op zoek naar de dader(s).

Fietsen

Zaterdag 18 augustus liep het slachtoffer met zijn vriendin terug naar de fietsen. Die hadden ze neergezet bij het verpleeghuis op de Rivierenland in Almkerk. De fietsen waren omgegooid en het slachtoffer probeerde deze onder andere fietsen uit te halen. Op dat moment kwam een groep jongens aanlopen die hem beschuldigde van diefstal van hun fiets. Het slachtoffer bewees door middel van zijn fietssleutel dat dit niet waar was.

Enkele jongens van de groep zochten toch de confrontatie op en er ontstond een handgemeen. Plotseling werd het slachtoffer van achteren met vermoedelijk een ijzeren pijp geslagen. Hij voelde en hoorde een luide knak in zijn kaak. De jongens renden weg. Het 22-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gegaan waar hij direct geopereerd is.

Getuigen

Het is mogelijk dat anderen iets van de mishandeling gezien hebben of de weg vluchtende jongens gezien hebben. Ook kan het zijn dat iemand iets van deze mishandeling gehoord heeft. De politie heeft die informatie nodig om deze mishandeling op te lossen.

Getuigen of mensen die iets van dit misdrijf afweten worden dringend verzocht dit te melden via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden of via 0900-8844 of WhatsApp, 06-12207006.