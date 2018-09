Man bekeurd voor asociaal weggedrag op N283

GENDEREN/WIJK EN AALBURG • De politie heeft op de provinciale weg tussen Genderen en Wijk en Aalburg ene 25-man bekeurd voor zijn asociale weggedrag.

De man reed 110 kilometer per uur op de N283, waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Ook reed hij meerdere keren over de dubbele doorgetrokken streep en hinderde hij andere weggebruikers.

"Asociaal weggedrag is niet acceptabel", zegt de politie, die de automobilist ondanks de politieacties voor een betere CAO toch bekeurd heeft.