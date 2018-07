Werkendamse Laura (24) dood aangetroffen in haar woning in Utrecht

UTRECHT/WERKENDAM • De 24-jarige Laura Korsman die woensdag dood is aangetroffen in haar woning in Utrecht komt oorspronkelijk uit Werkendam. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, heeft de politie bevestigd.

Laura studeerde in Utrecht verpleegkunde.

Ze was tot 2011 lid van De Biesboschzwemmers. De zwemvereniging heeft een In Memoriam op haar website geplaatst.