Brand in loods Beatrixhaven Werkendam

WERKENDAM • In een loods van een bedrijf aan de Beatrixhaven in Werkendam is maandag brand uitgebroken.

Er werd opgeschaald naar 'middelbrand'. Tijdens de brand kwam veel rook vrij.

De brand aan de #Beatrixhaven @gem_Werkendam is in een zogenoemde Romneyloods en is Brand Meester. Geen gewonden. — Veiligheidsregio MWB (@VRMWB) July 2, 2018