Aalburger gechanteerd na sturen naaktfoto's

AALBURG • Een inwoner van de gemeente Aalburg is slachtoffer geworden van online chantage.

Via Facebook stuurde hij in een chatbericht zijn naaktfoto naar een vrouw, die zelf eerst een naaktfoto naar de Aalburger had gestuurd. Vervolgens werd een geldbedrag geëist.

Volgens de politie zijn de daders afkomstig uit het buitenland, zo staat in een tweet te lezen. Vanwege de privacy van het slachtoffer wil de politie verder niets kwijt over de identiteit van de Aalburger, die overigens wél aangifte gaat doen.

Wijkagent Ruud Peters benadrukt dat het bericht op Twitter vooral bedoeld is als waarschuwing: "De ellende met het sturen van naaktfoto's zien we regelmatig. Met name jongeren trappen erin. Tip: Niet doen, hoe leuk en verleidelijk het ook lijkt."