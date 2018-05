Politie zoekt bestuurder die tegen boom reed en er vandoor ging

NIEUWENDIJK • De politie is op zoek naar een bestuurder die vannacht, zaterdag, op de Doornseweg vermoedelijk tegen een boom is gereden en vervolgens is doorgereden.

Vannacht tussen 03:00 en 04:00 uur hoorden agenten een auto hard remmen gevolgd door een klap. Op de Doornseweg tussen Nieuwendijk en Almerk zagen ze een remspoor dat eindigde bij een boom.

Bij de boom lagen een buitenspiegel en embleem van waarschijnlijk een Citroen. Vermoedelijk is een auto tegen boom gereden. De boom had duidelijke schade. Agenten zagen geen auto of personen in de omgeving. Vermoedelijk is de bestuurder doorgereden na het ongeval.

De politie wil graag in contact komen met de bestuurder. De politie is bereikbaar via 0900-8844.