Twee arrestaties na inval in Heesbeen

HEESBEEN • Tijdens een inval in een bedrijfspand in Heesbeen vond de politie donderdagmiddag onder meer drie gestolen voertuigen en diverse auto-onderdelen. Twee mannen uit Tilburg, die in het pand waren, zijn aangehouden.

Het toepassen van een innovatieve onderzoeksmethode leidde het wijkteam van de politie in Heusden donderdag aan het eind van de middag naar een bedrijfspand aan de Industrieweg in Heesbeen. Het vermoeden bestond dat in het pand illegale activiteiten met auto's plaatsvonden.

Gestolen voertuigen, auto-onderdelen en jammers

Dat vermoeden werd bevestigd. In de loods stonden twee gestolen personenauto's en een gestolen kleine vrachtwagen. De auto's, een Volkswagen Golf en een Audi A4, werden op 30 april van dit jaar weggenomen in Oosterhout en Tilburg. De gestolen Audi was al voor het overgrote deel gestript.

Bij de Volkswagen was een begin gemaakt met het demonteren van de onderdelen. De vrachtwagen die in de loods stond, werd 26 maart in Nistelrode weggehaald. Hierin lagen diverse auto-onderdelen. Ook vonden we twee jammers in het pand.

Inbeslagname

De gestolen voertuigen, de auto-onderdelen, de jammers en een bestelwagen waarin één van de jammers lag, zijn in beslag genomen. De twee mannen van 25 en 27 jaar uit Tilburg werden in de loods aangehouden en zitten vast voor verder onderzoek.