Gestolen auto leidt tot arrestaties bij Hank

HANK • De politie heeft dinsdag op de A27 bij Hank twee autodieven gearresteerd.

In Utrecht werd een 44-jarige inwoner van die plaats aangehouden.

Onderzoek van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant leidde dinsdagavond naar een loods in Utrecht, waar een in Tilburg gestolen auto werd aangetroffen. Ter plaatse werd één verdachte, een 44-jarige Utrechtenaar, aangehouden. Vrijwel gelijktijdig werden op de A27 ter hoogte van Hank nog twee vermoedelijke handlangers gearresteerd.

In de loods van het autobedrijf in Utrecht zagen de agenten dat op de brug een al deels uit elkaar gehaalde Renault Clio stond. Alle portieren, motorkap, achterklep en wielen waren gedemonteerd. Naast het voertuig stonden de stoelen op de grond. Het voertuig was recent in Tilburg gestolen.

Heling

Een 44-jarige man werd in de loods als verdachte van heling aangehouden. Twee mannen, die kort daarvoor bij deze loods waren gezien, zijn daarna op de A27, ter hoogte van Hank, rond 21:00 uur eveneens gearresteerd. Het gaat om een 30-jarige Bredanaar en een 40-jarige Oosterhouter.

De drie verdachten zijn in verzekering gesteld.