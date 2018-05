Babbelaars actief in Eethen en Werkendam

EETHEN/WERKENDAM • Een vrouw is maandagavond met een babbeltruc een woning aan de A. van der Kolkstraat in Eethen binnengedrongen.

Ze belde aan met het verhaal dat ze bloemen zou hebben voor de buren, maar die waren niet thuis. De vrouw vroeg daarom om pen en papier, zodat ze een briefje kon achterlaten. Daarop drong ze langs de bewoonster het huis binnen. Het is niet bekend of er iets gestolen is.

Een dag later werd de vrouw in het bijzijn van een man gesignaleerd aan De Graaff in Werkendam. Hun voertuig was een lichtgrijze personenauto, aldus de politie, die op zoek is naar getuigen.

De dader is een vrouw van tussen de 25 en 30 jaar, met een getinte huidskleur en donker lang haar.