GORINCHEM • In een appartementencomplex van zorgorganisatie Syndion aan de Vismarkt in Gorinchem brak dinsdagochtend brand uit. Hierbij is een dodelijk slachtoffer gevallen.

Diverse hulpdiensten, waaronder de Arkelse brandweer en de traumahelikoper gingen ter plaatse. Er werd al snel opgeschaald naar grote brand. Het gehele pand werd ontruimd.

De brand werd geblust; in de woning werd een persoon aangetroffen. Deze is met de ambulance overgebracht naar ziekenhuis. Inmiddels is bekend geworden dat het slachtoffer is overleden.

Het pand is ontruimd. Voor de dertien bewoners van het woonzorggebouw wordt onderdak geregeld door Syndion en de gemeente Gorinchem.

