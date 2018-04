Politie vraagt om informatie over inbraak in Veen

• De politie vraagt om meer informatie over de inbreek in Veen. (Foto: stockfoto)

VEEN • In een woning in de Wilhelminastraat in Veen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken.

De inbrekers kwamen binnen via de achterkant van het pand.

Bovendien werd een auto – een groen Suzuki Wagon – weggehaald. Het voertuig werd later – beschadigd – terug gezet.

De politie in Aalburg is op zoek naar nadere informatie over de daders.