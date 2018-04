Werkendammer (22) aangehouden bij inval aan Hoogstraat

WERKENDAM • De politie heeft vrijdagmorgen bij een inval in een pand aan de Hoogstraat in Werkendam de 22-jarige bewoner aangehouden.

Onder leiding van de rechter-commissaris werd in de woning naar drugs gezocht. Volgens een anonieme tipgever zou er in het pand een handelshoeveelheid harddrugs liggen. Tijdens de zoeking zijn wel enkele grammen amfetamine aangetroffen, maar er is geen grote partij drugs gevonden, zegt de politie.

De 22-jarige bewoner is aangehouden inzake de Opiumwetgeving.