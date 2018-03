Gestolen auto gevonden bij bedrijf in Heesbeen

HEESBEEN • Bij een controle van het Heusdens Interventie Team (HIT) is dinsdag bij een bedrijf in Heesbeen een mogelijk in Duitsland gestolen auto aangetroffen.

De politie doet nader onderzoek.

Bij een ander bedrijf op dezelfde locatie constateerde het HIT een brandonveilige situatie. Hierover vindt nader overleg plaats met de brandweer. Verder bleek dat niet van alle bedrijven bekend was welke activiteiten zij ontplooien. De controle heeft ervoor gezorgd dat dit nu wel duidelijk is.

Bij een bedrijf in Drunen werd uitkeringsfraude geconstateerd. Iemand die werkzaam is bij het bedrijf ontvangt ook nog steeds een uitkering via Baanbrekers. Dit gebeurde met medeweten van het bedrijf. Naar een ander, mogelijk sociaal fraudegeval bij dit bedrijf wordt nog nader onderzoek gedaan.

Aan de controle namen dinsdag medewerkers van de gemeente Heusden, de politie, Baanbrekers (sociale recherche) en het UWV deel.