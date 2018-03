Auto knalt tegen brugleuning op de Bandijk in Werkendam

WERKENDAM • Aan de Bandijk in Werkendam is vrijdag 9 maart een automobilist met zijn auto tegen de railing van de een brug geknald.

De hulpdiensten werd massaal gealarmeerd voor het ongeval. Waaronder een traumahelikopter werd naar Werkendam gestuurd. De bestuurder van de auto is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter bleek niet meer nodig te zijn. De Bandijk is afgesloten voor al het verkeer.