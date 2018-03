Politie deelt 15 bekeuringen uit tijdens verkeerscontroles

VEEN/GIESSEN/SLEEUWIJK • Politiemensen hebben van vrijdag 9 maart 2018 18.00 uur tot zaterdag 10 maart 2018 03.00 uur op vier locaties verkeerscontroles gehouden.

Ze stonden onder andere op de Groeneweg in Veen, de Parallelweg in Giessen, de Rijksstraatweg in Sleeuwijk en een locatie in Raamsdonksveer. In totaal controleerden ze 327 weggebruikers en deelden ze 15 bekeuringen uit.

Groeneweg Veen: 103 weggebruikers gecontroleerd, 7 bekeuringen (voor het niet op de eerste vordering tonen van het rijbewijs, onverzekerd rijden en rijden zonder autogordel).

Parallelweg Giessen: 68 weggebruikers gecontroleerd, 4 bekeuringen (voor het niet op de eerste vordering tonen van het rijbewijs).

Rijksstraatweg Sleeuwijk: 98 weggebruikers gecontroleerd, 3 bekeuringen (voor het niet op de eerste vordering tonen van het rijbewijs, niet dragen van de autogordel en onjuiste bevestiging hulpkoppeling aanhangwagen).