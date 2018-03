Politie deelt 14 bekeuringen uit in Veen, Giessen en Sleeuwijk

VEEN/GIESSEN/SLEEUWIJK • In Veen, Giessen en Sleeuwijk heeft de politie vrijdagavond en -nacht verkeerscontroles gehouden. Er werden veertien bestuurders bekeurd, vooral omdat ze hun rijbewijs niet konden laten zien.

Op de Groeneweg in Veen werden 103 weggebruikers gecontroleerd, zeven van hen werden bekeurd. De redenen waren 'het niet op de eerste vordering tonen van het rijbewijs', onverzekerd rijden en rijden zonder autogordel.

Vier bekeuringen voor het niet tonen van het rijbewijs werden uitgedeeld aan de Parallelweg in Giessen, waar 68 weggebruikers aan de controle werden onderworpen.

Bijna honderd weggebruikers werden aan de kant gezet op de Rijksstraatweg in Sleeuwijk. Eentje had zijn rijbewijs niet meteen paraat, een ander had zijn gordel neit om en een derde had zijn aanhangwagen niet goed aan de auto gekoppeld.