Automobilist rijdt in Sleeuwijk tegen twee geparkeerde voertuigen

SLEEUWIJK • Een 27-jarige man uit Werkendam is in de nacht van zondag op maandag omstreeks 2:30 uur op de Nieuwe Es in Sleeuwijk met zijn auto tegen twee geparkeerde voertuigen gebotst. Hij was vermoedelijk invloed van drugs. Een arts heeft daarom bloed afgenomen dat nader onderzocht wordt.

De automobilist reed in plaats van een bocht naar rechts te maken, rechtdoor tegen twee geparkeerde voertuigen. Omwonenden werden wakker door de harde klap. Door de aanrijding raakte ook nog een fiets beschadigd die op het trottoir stond.

De agenten die ter plaatse kwamen zagen dat de bestuurder grote pupillen had. Een speekseltest wees uit dat er sprake was van drugsgebruik. De automobilist verklaarde dat hij zaterdagavond een XTC pil en een klein beetje speed ingenomen. Ook had hij wat geblowd.

Bloedonderzoek moet uitwijzen of en in welke mate hij van die stoffen nog onder invloed was toen hij de aanrijding veroorzaakte.