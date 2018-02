HANK • De schaatser die woensdagochtend aan de Middelland in Hank door het ijs was gezakt, is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 75-jarige man uit Sleeuwijk, zo laat de politie weten.

De man, 75 jaar uit #sleeuwijk, is helaas in het ziekenhuis overlden. https://t.co/ucykgEBTxL — Politie Breda eo (@Politie_Breda) February 28, 2018

Nu de vorst aanhoudt, binden diverse mensen de schaatsen onder. Dat gaat echter helaas niet altijd goed. Hulpdiensten moesten vanmorgen uitrukken omdat een man aan de Middelland in Hank door het ijs was gezakt.

Er werd groot alarm geslagen, onder andere brandweer, ambulance en traumahelikopter rukten uit. De man is door de brandweer uit het water gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Inzet hulpdiensten in #hank ivm een persoon die aan de #middelland door het ijs is gezakt. Meer info volgt. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) February 28, 2018

Ook traumahelikopter is onderweg naar dit incident. Brandweer gaat persoon uit water proberen te halen. https://t.co/h7TgC7IPI8 — Politie Breda eo (@Politie_Breda) February 28, 2018