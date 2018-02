Hennepkwekerij opgerold in Dussen

DUSSEN • De politie heeft woensdagmiddag in de schuur van een woning in Dussen een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

De 50-jarige bewoonster van de woning is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De kwekerij is ontmanteld.

Agenten troffen op de begane grond en op de eerste verdieping van een loods naast de woning vier kweekruimtes aan. In totaal stonden er ruim 320 hennepplanten in. Ook was er een ruimte ingericht voor het drogen van de henneptoppen.

De voor de kwekerijen benodigde stroom werd illegaal afgenomen. Netwerkbeheerder Enexis heeft daarom aangifte gedaan van diefstal van stroom. De hennepkwekerijen zijn ontmanteld, alle planten en voor de kweek benodigde voorwerpen zijn vernietigd. De eigenaresse van het pand wordt nog verhoord.