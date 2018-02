Onderzoek naar dood bewoner Korte Dijk in Hank

HANK • Een bewoner van de Korte Dijk in Hank is zondag dood gevonden in zijn huis. De politie heeft geen directe aanwijzingen voor een misdrijf, maar onderzoekt het huis en het lichaam van de man wel.

Het lichaam van de overledene is door de politie uit het huis gehaald voor verder onderzoek. De woning blijft vooralsnog een plaats-delict omdat er nog geen uitsluitsel is over de oorzaak, meldde de politie zondag om 20:00 uur.