Werkendammer opgepakt wegens diefstal en brandstichting

WERKENDAM • Politie heeft zondag omstreeks 05:40 uur een 24-jarige man uit Werkendam aangehouden die verdacht wordt van brandstichting en diefstal.

Agenten kregen om 05:25 uur de melding dat er een brandje was gesticht aan de Laan van Welgelegen. Er waren nog sporen van de brand. De dienders zagen kort daarna een hen bekende 24-jarige man fietsen. Hij had achterop zijn fiets een zak met daarin 25 kilo cement. Hij gaf direct toe dat hij die zojuist had gestolen van een bouwplaats aan de Hooftlanden.

Eerdere branden

Hij wordt ook verdacht van de eerder gemelde brandstichting. Sporen die bij hem werden aangetroffen, wijzen op mogelijke betrokkenheid daarbij. Er wordt ook onderzocht of hij ook voor enkele eerdere soortgelijke brandstichtingen in Werkendam verantwoordelijk is.

