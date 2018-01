Diverse overtredingen bij Heusdense autobedrijven

HEUSDEN • Tijdens een integrale controle bij acht autobedrijven in Heusden hebben het Heusden Interventie Team van de gemeente en de politie woensdag diverse overtredingen geconstateerd.

De overtreders worden bestuurlijk aangepakt. Daarnaast stelt de politie op basis van een aantal geconstateerde feiten nader onderzoek in.

Tijdens de controle werden onder meer illegale bedrijvigheid, opslag van druggerelateerde goederen (growshopactiviteiten), diverse milieuovertredingen en illegale bewoning door arbeidsmigranten vastgesteld. Ook bleken er op de terreinen diverse brandonveilige situaties en illegale bouwwerken te bestaan. Verder beschikten de eigenaren niet altijd over de registratie van de aanwezige auto's.

De overtreders worden bestuurlijk aangepakt. Waarbij de bedrijven de kans krijgen de situatie zelfstandig binnen enkele weken op te lossen. Gebeurt dat niet, dan volgt een bestuurlijke procedure. Zo kan bijvoorbeeld een zogenoemd stopgesprek worden gehouden of een dwangsom opgelegd.

Aanleiding

Aanleiding om juist de autobranche onder de loep te nemen, was het grote aantal van 101 autobedrijven in de gemeente Heusden, zo laat de gemeente weten.

Op basis van een analyse bleek dat een zeer beperkt deel van deze bedrijven aangesloten is bij de RDW en de BOVAG. Ook opvallend was dat iets minder dan een derde actief is op Marktplaats en maar een vijfde deel van de bedrijven zijn auto's aanbiedt op Autoscout.

De gemeente Heusden zet stevig in op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Samen met een aantal partners zoals politie, Belastingdienst en Baanbrekers voert ze regelmatig controles uit op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie.