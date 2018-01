Overvallers Woudrichem hadden waarschijnlijk andere woning op het oog

WOUDRICHEM • De twee mannen die vrijdagavond een woning aan de Oude Ban in Woudrichem overviellen, hadden vermoedelijk een ander adres op het oog.

Eerste onderzoek van de recherche heeft dat uitgewezen. Het adres waarom het zou gaan is bekend bij de politie; de bewoners zijn in kennis gesteld. Verdere informatie wordt door de politie vooralsnog niet verstrekt.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000.