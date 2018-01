Politie zoekt daders dierenmishandeling Genderen

• De politie zoekt de daders van de dierenmishandeling in Genderen.

GENDEREN • De politie in Genderen is op zoek naar een paar jongeren die 's avonds dieren mishandelen in de vijver bij de Ruiterhof.

De politie roept getuigen op zich te melden, zodat de agenten de jongeren op hun gedrag aan kunnen spreken.