Dief overlopen in Almkerk

ALMKERK • Een dief is donderdagmorgen rond 11:00 uur overlopen tijdens zijn poging tot inbraak in een woning aan de Emmikhovenseweg in Almkerk.

De dader, volgens de politie een blanke man van ongeveer 1.85 meter lang met een zwarte muts, sloeg vervolgens zonder buit op de vlucht.

Mensen die iets gezien hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.