Brand papiercontainer zorgt voor woningschade in Veen

VEEN • Een brandende papiercontainer zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Nieuwstraat in Veen voor overlast.

Volgens de wijkagenten van de gemeente Aalburg werd het brandje even na half twee geconstateerd.

"Bewoners hebben schade aan hun woning", laat de politie via twitter weten.

Getuigen met informatie over de daders worden gevraagd dit aan de politie door te geven.