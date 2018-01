Vrachtwagen belandt in voortuin Polstraat

WIJK EN AALBURG • Een chauffeur is woensdagmiddag zeer waarschijnlijk onwel geraakt en met zijn vrachtwagen in een voortuin van een woning aan de Polstraat in Wijk en Aalburg beland.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de man bij kennis en hij is behandeld door de ambulancediensten. Verder onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd, laat de politie desgevraagd weten. Over de identiteit van de chauffeur is vooralsnog niets bekend.

Bij het ongeval raakte ook een personenauto beschadigd.

De vrachtwagen wordt weggetakeld uit de voortuin.