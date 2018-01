Brandweer: 'Jaarwisseling rustig verlopen'

REGIO • Brandweer Midden- en West-Brabant is over het algemeen positief over het verloop van oud en nieuw.

Er zijn geen noemenswaardige incidenten gemeld van agressie tegen brandweerpersoneel en de samenwerking met de politiecollega's was prima. In Veen bleef het op dit vlak ook betrekkelijk rustig, aldus Brandweer Midden- en West-Brabant. Wel is daar tijdens de jaarwisseling een aantal auto's in vlammen op gegaan.

Tijdens de jaarwisseling is de brandweer in Midden- en West-Brabant 215 keer uitgerukt voor brandmelding, ongevallen en vanwege de harde wind ook voor stormschade. Het betrof met name kleine buitenbranden. 156 keer rukte de brandweer uit voor brand. De piek van de incidenten lag tussen 21.00 uur en 2.00 uur.