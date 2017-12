VEEN • Ondanks verscherpt politietoezicht zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Veen twee auto's in brand gestoken. De politie arresteerde een 21-jarige man uit Wijk en Aalburg omdat hij de openbare orde verstoorde. Het gaat om een sloopauto en een auto die mogelijk uit wraak in verband met een ander incident in brand is gestoken. De recherche stelt een nader onderzoek in.

Rond 00.45 uur werd op de kruising van de Grotestraat / Maasdijk een sloopauto in brand gezet. Een 21-jarige man uit Wijk en Aalburg werd daar omstreeks 01.15 uur aangehouden ter zake het verstoren van de openbare orde. Hij stond terwijl het voertuig nog in brand stond, voorover gebogen boven een groot vuurwerkpakket en had kennelijk de intentie dit aan te steken. Hij werd na verhoor in vrijheid gesteld.

Wraakactie?

Rond 02.45 uur werd de auto van een 48-jarige man uit Veen op de afgesloten parkeerplaats van een supermarkt brandend aangetroffen. De recherche onderzoekt of deze brandstichting mogelijk een wraakactie is vanwege een incident daar eerder op de dag. Er ontstond rond 14.15 uur op die parkeerplaats na een aanrijding met twee auto's ruzie over de afwikkeling. Er volgde een vechtpartij tussen de betrokkenen.

De politie arresteerde drie mannen uit Veen (18,19 en 20 jaar) en een 31-jarige man uit Giessen. Een 18-jarige vrouw uit Nieuwendijk en een 19-jarige man uit Giessen hebben aangifte gedaan van mishandeling. De eigenaar van de in brand gezette auto is familie van het aangehouden trio. Om 03.15 uur werd ook nog een container met oude autobanden aan de Wijkse Bol in brand gestoken.

Vastgezet

In de drie voorgaande nachten werden in Veen ook al (sloop) auto's in brand gestoken. De tweede nacht keerden omstanders zich tegen de politie en gooiden met stenen. Een 48-jarige man uit Veen werd toen aangehouden voor opruiing. Hij werd in verzekering gesteld en zit nog vast. Een 29-jarige man uit Wijk en Aalburg die werd gearresteerd vanwege belediging kreeg een dagvaarding mee en een meldplicht op het politiebureau in Oosterhout.

Burgemeester Naterop liet over dit incident weten dat hij het betreurt wat er in Veen was gebeurd in het bijzonder richting de hulpverleners. Hij keurt het geweld van de relschoppers richting de politie dan ook volledig af. De hulpverlenende diensten moeten hun werk zonder escalatie van omstanders kunnen uitvoeren, is zijn boodschap.

UPDATE

Een 37-jarige man uit Veen is zaterdag 30 december 2017 omstreeks 18.50 uur met toestemming van de officier van justitie aangehouden ter zake openlijke geweldpleging en weerspannigheid, vanwege mogelijke betrokkenheid bij de incidenten op 28/ 29 december 2017. Hij zou een agent tegengehouden, hebben tijdens een aanhoudingssituatie door de doorgang te versperren. Hij is vastgezet.

Tips

Burgers die tips hebben over de betrokkenen bij deze autobranden kunnen dit doorgeven:

