Geen aanhoudingen bij derde autobrand in Veen

VEEN • Bij een nieuwe autobrand in Veen heeft de politie vrijdagnacht geen aanhoudingen verricht.

Dat laat een politiewoordvoerder zaterdag weten.

Het was de derde achtereenvolgende nacht dat er in het dorp een auto in brand werd gestoken. Deze keer gebeurde dat wederom op het kruispunt in de Witboomstraat. Volgens verschillende media waren hierbij zo'n vijftig jongeren betrokken.

Donderdagnacht keerden omstanders zich nog tegen de aanwezige politieagenten. Twee personen zijn toen aangehouden.